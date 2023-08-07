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悍將2分變空氣 丘總爆走遭驅逐

2023/08/07 05:30

悍將總教練丘昌榮（左）2局下抗議改判，最後遭驅逐出場。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將克服得2分的攻勢被改判雙殺、總教練丘昌榮被驅逐出場的逆境，第7局掌握統一獅換投的契機攻下3分，以4：1贏得2連勝，戰績上升到第2，統一獅已經6連不勝。

悍將王勝偉單場跑出兩次盜壘成功。（記者陳志曲攝）

富邦第1局靠著李宗賢和申皓瑋安打先馳得點，第2局率先上場的周佳樂擊出安打，戴培峰觸擊造成統一先發投手古林睿煬暴傳二壘，葉子霆再觸擊，古林睿煬傳三壘已來不及，富邦無人出局攻佔滿壘，李宗賢擊出三壘滾地球，統一三壘手陳鏞基傳本壘封殺周佳樂，捕手陳重羽再傳一壘發生失誤，富邦跑回2分。

妨礙守備改判 最後仍收勝

統一認為李宗賢跑在線內而挑戰判決，經檢視重播畫面後改判李宗賢妨礙守備，跑回本壘的2名跑者都必須回原有的壘包，得分不算。

改判後丘昌榮立刻衝進場內抗議，經裁判解釋判決依據，丘昌榮仍持續抗議，被主審楊崇煇趕出場，成為今年第1個被驅逐出場的總教練。

丘昌榮賽後表示，今年春訓時裁判組曾向各隊總教練說明，如果擊球跑壘員跑在線上，守方傳球偏掉並不構成妨礙守備，如果跑壘員擋住傳球路線，傳球打在跑壘員身上才算妨礙守備，陳重羽的傳球明顯就是暴傳，怎麼會判妨礙守備，這是他無法接受的地方，這個判決讓富邦至少少得2分，甚至3分，對雙方氣勢影響非常大，還好最後還是贏了，否則事後申訴又有什麼用。

統一第5局追平比數，第7局換下投了89球、只被擊出5支安打的古林睿煬，起用江承峰中繼，富邦葉子霆、李宗賢安打，王勝偉選到四壞球，無人出局攻佔滿壘，王正棠安打攻下2分，范國宸安打再下一城，4：1領先到終場。

王勝偉跑出2次盜壘，現役最多的盜壘推進到231次，追平現任中信兄弟總教練的彭政閔，並列史上第3，僅次於前統一獅黃甘霖（295）和前兄弟象林易增（290）。

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