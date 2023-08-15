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登錄大限剩半月 洋同學拚留台

2023/08/15 05:30

悍將新洋投瑞恩本週有機會在一軍初登板。（記者塗建榮攝）

〔記者吳清正、林宥宸／新北報導〕上週一才來台的富邦悍將新洋投瑞恩已在二軍先發1場，本週可望在一軍初登板，他表示，目前都照著正常進度備戰，已準備好一軍出賽。

悍將瑞恩可望本週初登板

瑞恩是富邦第5名洋投，總教練丘昌榮表示，距離8月31日洋將登錄大限只剩半個月，計劃本週就安排他一軍出賽，多些機會觀察再來做取捨，雖然他二軍投得不錯，之前另一名新洋投伍茲二軍也投得很好，但一軍首戰卻有很大落差，還是要在一軍多觀察一、兩場。

瑞恩8月11日對中信兄弟二軍先發5局，被擊出2支安打失1分，投出6次三振，仍只用59球就完成5局。

瑞恩昨一見到媒體就主動用「你好」和大家招呼，他表示，今年在獨立聯盟和陽岱鋼同隊，陽岱鋼教過他「你好、謝謝、再見」，而來台當天吃到筒仔米糕，覺得太讚了，馬上問翻譯「好吃」的中文怎麼講，之後又吃了米漢堡，也讓他讚不絕口。

桃猿簽第6名洋投威能帝

樂天桃猿昨宣布簽下第6名洋投威能帝（Pedro Fernandez），預計21日來台報到，總教練曾豪駒表示，他今年在釀酒人3A表現平穩，影片上看起來球速和球威不錯，也有好的變化球，雖然8月底前不一定能出賽，目前應該會留用。

曾豪駒表示，擔任終結者的豪勁留用機會也很大，雷法本週會回一軍先發，日籍的由規也要再看他在二軍的投球狀況，和目前一軍的霍爾、道博格評估取捨。

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