林秉聖變臉「獅」約 攻城獅控惡性挖角

林秉聖簽約加盟攻城獅，不料昨天卻在個人社群媒體上表示婉拒加入。（資料照）

發函籃協 攻城獅尋求協助

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG新竹攻城獅前天宣布和林秉聖簽約，不料昨天他卻在個人社群媒體上表示婉拒加入，引發軒然大波。針對雙方合約問題，籃球協會祕書長李雲翔表示，攻城獅已發函尋求協助，屆時將邀集相關單位協商，盼圓滿解決問題，避免球員無球可打。

26歲的林秉聖是中信特攻創隊班底，上季勇奪年度最佳防守球員，這季入圍年度防守第一隊，助隊奪下隊史首冠。不過，特攻前天宣布雙方因合約未達成共識，林秉聖成為自由球員，攻城獅隨即宣布他加盟的消息。

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已簽合約 官宣不到1天變卦

不料，攻城獅官宣不到1天，林秉聖昨在社群媒體上表示，考量生涯規劃已婉拒加盟。此舉引發攻城獅不滿，公開雙方簽名合約，並譴責其他球團針對已正式簽約球員惡性挖角，風波越演越烈。

對於這次合約糾紛，李雲翔認為，球員權益及三聯盟的公平競爭規範是目前需要釐清的重點，「我們已收到攻城獅來函，接下來得先和法律顧問了解事件來龍去脈，邀請相關單位進行協商，希望這件事情可以圓滿解決，不要讓球員上不了場。」

籃協催生 運動經紀人制度

目前國內進入「大職籃時代」，球隊眾多讓球員有更多選擇，類似的糾紛未來可能再發生，李雲翔認為，未來如何建立公平競爭規範，確實得花些時間討論。

此外，籃協近期將推行籃球運動經紀人制度，球員可透過合法的經紀人處理合約事宜，保障權益，這項制度將在明年1月1日正式上路。

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