獅10局逼出再見暴投 龍7連敗

龍隊王維中（右）10局下再見暴投，獅隊陳重羽跑回致勝分。 （記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕都渴望擺脫連敗統一獅與味全龍昨從正規9局廝殺到延長賽，味全雖在10局上拿回領先，統一卻於10局下2出局後展現韌性，靠林靖凱追平二壘安打與王維中的再見暴投，以6：5險勝中止3連敗，味全則陷入本季最長的7連敗。

獅隊林靖凱10局下攻進追平分，獲選單場MVP。 （記者李惠洲攝）

統一洋投布萊威一開賽雖挨4安失3分，第2局起快速回穩掌控局面，中職2次登板都交出投滿6局的優質先發，打線雖於比賽中段連續3局有所斬獲，打完6局以4：3首次超前，今年首次上一軍的鄭鈞仁7局上接手1局，才面對3人次就讓比賽回到原點。

請繼續往下閱讀...

林靖凱二壘安追平

獲單場MVP

味全在延長賽重啟攻勢，1出局後靠代打陳品捷內野滾地球送回第5分再次超前，統一10局下2出局後出現奇蹟，林安可、陳重羽各靠保送失誤上壘，林靖凱適時二壘安打追平，陳重羽再趁王維中暴投衝回本壘，味全雖提出挑戰，但反覆觀看重播仍無明顯證據能推翻。

統一總教練林岳平指出，連續2場都打到最後都是1分輸贏，牛棚投手確實較辛苦，這場選手在2出局後仍沒有放棄，這點相當不容易，派陳重羽代打潘傑楷除了要以右打面對左投王維中，也考慮他有速度與長打的機會。

林靖凱單場3安含2支二壘安打，近2場共敲5安各貢獻1分打點，他表示，10局下打擊前也是滿緊張的，看到大家都這麼努力，他也要把握住機會，因為近況比較好所以不會想太多，上去就是要跟王維中對決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法