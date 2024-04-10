洪總千勝之995／新里程碑系列》「學長其實很簡單」 陳瑞振與洪總一拍即合

陳瑞振（右）每次遇到洪一中總有聊不完的話題。 （資料照，記者倪婉君攝）

記者倪婉君／專訪

「面對棒球的態度，我們很像。」談到問鼎執教千勝的大賢拜洪一中，小他14歲的陳瑞振自曝從2002年釜山亞運當室友開始就很聊得來，「我知道很多人很怕賢拜，但我覺得不用怕他，他其實很簡單，只要把自己的工作做好就好了。」

面對棒球 兩人態度一致

1998年加盟兄弟象的陳瑞振是「二代象」成員，跟1997年從兄弟轉戰台灣大聯盟的「一代象」洪一中在兄弟並無交集。原以為兩人在球員時期沒有連結，陳瑞振卻說，「有喔，我們在釜山亞運當室友，幾乎每天都被學長拉著泡茶聊天，所以我打從以前就不會怕他，他就是一個很傳統的學長，可以跟他開玩笑，他也會跟你分享觀念。」

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「賢拜從年輕的時候觀念就很正確，他說不管什麼日式、美式，球要打好就是要多練」，陳瑞振也常跟年輕選手說：「輕鬆練就想拿總冠軍、開好車、領高薪，什麼好康都給你，你以為是玉皇大帝的小孩嗎？」

只是在亞運過後，兩人直到2021年陳瑞振到富邦悍教二軍擔任教練，才再與時任富邦教頭的洪總同隊，但分處一、二軍的相處時間不多。去年陳瑞振擔任樂天桃猿二軍總教練時，跟率台鋼雄鷹打二軍的洪總，則是每次比賽遇到就有聊不完的話，「因為賢拜都早到球場，我就先到休息室跟他哈拉。」

千勝成就 學不來的傳奇

洪總將台鋼從無到有磨出型來，陳瑞振忍不住讚嘆：「賢拜的經驗太豐富，一個隊來要怎麼弄、怎麼著手，這是我們學不來的。」更別說洪總的千勝，「應該不可能有第二個，在台灣太難了！」

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