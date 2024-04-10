晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

洪總千勝之995／新里程碑系列》「學長其實很簡單」 陳瑞振與洪總一拍即合

2024/04/10 05:30

陳瑞振（右）每次遇到洪一中總有聊不完的話題。 （資料照，記者倪婉君攝）

記者倪婉君／專訪

「面對棒球的態度，我們很像。」談到問鼎執教千勝的大賢拜洪一中，小他14歲的陳瑞振自曝從2002年釜山亞運當室友開始就很聊得來，「我知道很多人很怕賢拜，但我覺得不用怕他，他其實很簡單，只要把自己的工作做好就好了。」

面對棒球 兩人態度一致

1998年加盟兄弟象的陳瑞振是「二代象」成員，跟1997年從兄弟轉戰台灣大聯盟的「一代象」洪一中在兄弟並無交集。原以為兩人在球員時期沒有連結，陳瑞振卻說，「有喔，我們在釜山亞運當室友，幾乎每天都被學長拉著泡茶聊天，所以我打從以前就不會怕他，他就是一個很傳統的學長，可以跟他開玩笑，他也會跟你分享觀念。」

「賢拜從年輕的時候觀念就很正確，他說不管什麼日式、美式，球要打好就是要多練」，陳瑞振也常跟年輕選手說：「輕鬆練就想拿總冠軍、開好車、領高薪，什麼好康都給你，你以為是玉皇大帝的小孩嗎？」

只是在亞運過後，兩人直到2021年陳瑞振到富邦悍教二軍擔任教練，才再與時任富邦教頭的洪總同隊，但分處一、二軍的相處時間不多。去年陳瑞振擔任樂天桃猿二軍總教練時，跟率台鋼雄鷹打二軍的洪總，則是每次比賽遇到就有聊不完的話，「因為賢拜都早到球場，我就先到休息室跟他哈拉。」

千勝成就 學不來的傳奇

洪總將台鋼從無到有磨出型來，陳瑞振忍不住讚嘆：「賢拜的經驗太豐富，一個隊來要怎麼弄、怎麼著手，這是我們學不來的。」更別說洪總的千勝，「應該不可能有第二個，在台灣太難了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。