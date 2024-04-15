岳東華3分砲贖過 洲際3戰2奪MVP

龍隊先發王維中身體不適，只投2局就提前退場。（記者廖耀東攝）

兄弟牛棚沒漏氣 上演屠龍

兄弟岳東華5局下敲3分砲，助隊在週末3連戰2度屠龍。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕繼上週五再見安打後，中信兄弟岳東華昨「加碼」，5局下從味全龍洋投銳歐手中擊出3分砲，打破平手僵局。兄弟牛棚勝利組也擺脫開季低迷，後4局力保不失，終場5：2勝出，岳東華週末3連戰2度奪下MVP。

岳家兄弟換棒次 差點錯亂

昨賽前兄弟先發打序微調，近期主扛前2棒的岳家兄弟對調位置，岳東華打開路先鋒、岳政華打2棒。岳東華原本擔任先發1棒僅16打數、打擊率1成88，少有開路先鋒經驗，笑說昨賽前一度看錯打序表，他認為，前2棒的任務就是上壘，沒有太大差別。至於開轟，岳東華說：「設定變化球，正好對方失投，運氣好。」

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開轟前的半局，岳東華發生失誤，間接讓隊友猛登投滿5局用球數達106球。岳東華說：「失誤完遇到得點圈有人，沒有特別想打全壘打，但心裡想的是一定要把那1分打進來，有得分對球隊就是好事。」

兄弟洋投猛登首局挨李凱威2分砲，但打線面對王維中也在1下拿2分形成平手。王維中首打席挨強襲球，僅再多投1局就退場，猛登則撐滿5局拿下勝投，接手的王凱程、李振昌、呂彥青和吳俊偉合力4局無失分。

兄弟總教練平野惠一談及牛棚回穩，說：「危機下也許有失分可能性，後援投手的工作就是不要被逆轉，但當然這一向是很難的工作。」平野說，除了打線之外，也希望守備、投手群，都能一棒接一棒，交給下一位隊友守住勝果。

王維中2局有狀況 快要抽筋

至於王維中提前退場狀況，龍隊總教練葉君璋賽後透露，王維中原本就有些感冒症狀，加上被球打到大腿後，投到有些快要抽筋，保險起見才在2局投完將他換下。

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