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劉時豪逆轉安 陳禹勳逃敗喊大哥

2024/04/22 05:30

味全劉時豪6局下敲2分打點二壘打，逆轉桃猿奪下MVP，也讓敗投候選人陳禹勳最終拿下勝投。（記者王藝菘攝）

3分打點 暌違近2年奪MVP

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍劉時豪打下3分打點，包括第6局逆轉戰局的2分打點二壘打，7：4擊敗樂天桃猿，味全贏得2連勝，讓樂天朱育賢的雙響砲變成空包彈。

劉時豪第2局以高飛犧牲打打下全場第1分，6局上味全在2：0領先時以陳禹勳入替先發投手王維中，連3天登板的陳禹勳被朱育賢轟出3分砲，下半局劉時豪就拿回勝利打點，從猿隊轉投味全4年來，第2次獲選單場MVP、第1次在主場得獎，上一次是2022年8月14日在新莊球場。

劉時豪賽後開心大跳MVP之舞，他表示，等待這個機會很久了，畢竟現在上場的時間並不多，很高興有把握住難得的機會，第6局上場時二、三壘有人只有1出局，當時只想用力把球打到外野，至少要追平比數，確實擊球有了好結果。

猿朱育賢雙響砲成空響

劉時豪的致勝一擊，讓超級好朋友陳禹勳從敗投候選人變成拿下勝投，劉時豪表示，回到休息室後，陳禹勳一直叫他大哥，其實陳禹勳被轟那球並沒有失投，只能說朱育賢狀況真的很好。朱育賢第9局再轟出陽春全壘打，全場4打數3安打、4打點。

味全游擊手張政禹第6局2出局後發生傳球失誤，讓樂天延續攻勢，朱育賢才有機會打擊，張政禹演出「道歉野球」，失誤後2次打擊都安打，全場4打數3安打，還有2次盜壘，3次上壘都得分。

拿莫2分砲 葉總盼更穩

味全拿莫．伊漾第8局打出2分砲，將比數拉開到7：3而底定勝利。味全總教練葉君璋表示，拿莫是球隊極力栽培的選手，過去表現起伏較大，今年郭嚴文加盟，對他有一些刺激，最近高須教練也一直在幫他調整，期待他有更穩定的表現。

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