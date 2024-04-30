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林詔恩下二軍 雙先發戲碼不確定

2024/04/30 05:30

統一獅林詔恩降二軍。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅昨按照計畫把林詔恩降二軍，最快5月9日回到一軍，由於本週洋將名額有操作勝騎士（今天投完）下二軍、羅昂回一軍的空間，先發輪值不會受影響。

林詔恩20日投4局在5：1領先時退場，潘威倫接手2.2局拿到生涯第149勝，這個調度引發球迷熱議，統一總教練林岳平認為，球隊從去年起數次操作雙先發，在兼顧選手成績與球隊戰績的考量下，內部都會做好溝通，不論勝敗都是大家一起接受，林詔恩回一軍後要看他與潘威倫的狀況，才會討論是否再次操作兩人雙先發。

林岳平指出，潘威倫已過40歲，無法再單季負荷100局，投2到3局可能要休息4到5天，球隊協助他調節體能的同時，也希望能兼顧成績，這2年讓他搭配江承諺、林詔恩各操作2次雙先發，除了考量他們的狀況與續航力，還包括左、右投的型態差異，只是20日獲得球隊贏球且他拿勝投的最好結果。

林岳平表示，潘威倫今年雖以先發去準備，在一軍只能擔任長中繼或雙先發，實際先發只能排在特定時間，球隊計畫每月讓他出賽2到3場，在9月前協助他拿到150勝，讓他更坦然面對最後1個球季，「重點是他能跟著一軍到10月，過程中還有機會拿勝投，不是只投1場引退賽而已。」

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