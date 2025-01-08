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專訪》黃子鵬12強賽 猛虎All IN

2025/01/08 05:30

黃子鵬是唯一連3次入選一級國際賽的中職純土投，當他在12強冠軍之旅投完第1打席，就知道這是「猛虎All IN」的感覺。（記者陳志曲攝）黃子鵬是唯一連3次入選一級國際賽的中職純土投，當他在12強冠軍之旅投完第1打席，就知道這是「猛虎All IN」的感覺。（記者陳志曲攝）

歷經2019年12強、2023年經典賽、2024年12強，黃子鵬是唯一連3次入選一級國際賽的中職純土投。6年前1球未投的遺憾、2年前未滿3局的力不從心，統統化作「老虎」的養分。當他在12強冠軍之旅投完第1打席，就知道這是「猛虎All IN」的感覺，「我真的加入戰局了，而不是在跟自己比賽。」

黃子鵬3大國際賽生涯成績黃子鵬3大國際賽生涯成績

專訪／記者龔乃玠

黃子鵬小檔案黃子鵬小檔案

去年11月14日站上大巨蛋投手丘之前，老虎充滿不安定感。這一天初登板對多明尼加，暖身樂定調嘻哈，耳機傳來Snoop Dogg和Ice Cube的曲目，緩緩提高振奮感，這是黃子鵬當晚繳出6局無安打的備戰開端，即便他自評狀況「中上」，經典賽對荷蘭初登板被滿場應援吞噬的經驗，令他感覺不踏實。

經典賽省思 加強抗壓

黃子鵬回憶，2019年12強沒有上，到經典賽直接扛1場先發，內心一直想著不能讓大家失望，沒辦法冷靜下來，「（對荷蘭）賽前有比較好，但我站上投手丘，球場氛圍還是讓我掌控不住給自己的壓力，頭腦和心理『硬碰硬』，協調性投不出來。」

最終56球投2.2局掉2分，即使靠火力支援進帳首場一級國際賽勝投，燃燒不全的感受被植入核心記憶庫。12強，黃子鵬首要課題是加強高張力氛圍的免疫力，大巨蛋集訓期間適應投手丘之餘，思緒帶入觀眾喊到心臟蹦蹦跳的情境，拿捏在緊張感中的投球標的。每練一次，安定感就提升一些，直到12強開打，他發現這樣的方式很有幫助。

戰勝自己 不再硬碰硬

首場先發對上多明尼加堪稱命運對決，對手是樂天隊友威能帝，過去2年隊內季後賽的登板順序，威能帝總是排在黃子鵬之前，但對老虎來說，證明自己在大場面不輸洋投已不重要，「這次的比賽，我只想戰勝自己，這才是最重要的。」

黃子鵬對多明尼加首名德弗斯，連2球精準控在捕手手套的直球、變化球，對手擊成二壘滾地球出局，看似平凡的第1打席將半信半疑變成確信。他說，「我終於做到了，不再跟自己『硬碰硬』，開始能跟人家輸贏。假設那1場最後是輸球，我想我會心服口服，因為那會是能力不足，而非心態不到位。」

對決多國 能與人輸贏

結果是好的，黃子鵬6局無安打無失分技壓威能帝，率隊奪下重要1勝，甚至台灣隊在11月17日擊敗澳洲提前晉級，臨時接到隔天消化試合對古巴「先投」的任務，他也能完美演出，預賽合計7.1局無安打無失分，只是在挺進東京的複賽，老虎發現他在國際賽的新課題。

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