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黃子鵬專訪》對決「柔中帶勁」 想仿效高永表

2025/01/08 05:30

黃子鵬觀察許久的南韓低肩側投高永表，跟打者對決『柔中帶勁』，又很會吃局數，是自己想要仿效的對象。（資料照）黃子鵬觀察許久的南韓低肩側投高永表，跟打者對決『柔中帶勁』，又很會吃局數，是自己想要仿效的對象。（資料照）

專訪／記者龔乃玠

高永表（資料照）高永表（資料照）

陳瑞昌︰高控球好 黃尾勁強

台灣隊在12強開幕戰雙轟震撼的南韓高永表，是黃子鵬觀察許久的低肩側投，也是球迷喜歡比較的組合。談到對方的極品變速球，老虎雙眼炯炯有神，「他變速能投這樣很厲害，且跟打者對決『柔中帶勁』，又很會吃局數，是我想要仿效的對象。」

國家隊情蒐統籌陳瑞昌比較2人的差異，高永表保送率低，很會主動攻擊好球帶，縱向球種的控制力較好；黃子鵬的投球則是會遊走本壘版兩側，尾勁更勝高永表，雙方各有千秋。

高永表對台灣隊2局猛掉6分，雖然對澳洲先發3.2局無失分扳成一回，但賽會以不理想的防禦率9.53收尾。黃子鵬認為，國際賽就是1戰一翻兩瞪眼，只能說我們有成功掌握到他的球，「台灣打者變強了。」

陳傑憲砲轟高 打虎也有一套

有趣的是砲轟高永表的陳傑憲，在國內也讓黃子鵬很辛苦。「很苦啊，是我讓他們適應（高永表）的嗎？」他笑說，「打我打最好的都在台灣隊打線，潘傑楷也會開玩笑，狀況不好時期待對老虎。這樣我算最佳餵球投手喔，用成績換國際賽（戰績）耶！」

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