黃子鵬專訪》危機意識強 單季百局打地基

即便已是站穩多年桃猿一軍的全隊最高薪土投，老虎仍焦慮不已，擔心位置會不會被人家搶走？（記者陳志曲攝）

專訪／記者龔乃玠

中職土投連續球季百局

尋求方法 避免肩膀緊繃

去年東京12強奪冠後1週的11月30日，黃子鵬跟家人啟程早預定好的歐洲之旅，第1站卻直驅奧地利的紅牛運動員訓練中心。在寶島從北到南高度關注台灣英雄的氛圍中，「老虎」在異地的訓練中心檢測投球發力的連動性，尋求強化肩膀的訓練法，只為了避免再發生去年肩膀緊繃的問題。

站穩一軍 仍擔憂被卡位

從2017年加入職棒隔季起6年，不論是中繼或先發的角色，黃子鵬幾乎都能投滿整季，直到去年才第1次因肩膀狀況下二軍。即便已是站穩多年一軍的全隊最高薪土投，老虎仍焦慮不已，「怎麼辦？位置會不會被人家搶走？」

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黃子鵬只休息近2個月就重返一軍，狀態回穩後仍獲12強台灣隊青睞，更延續連4年單季百局的紀錄，現役選手僅陳仕朋的連6季比他更長。談到持續性貢獻的關鍵，老虎說：「我覺得是危機意識。」

黃子鵬解釋，選手要知道自己永遠都會被取代，而且是總有一天一定會，「我能做的就是去延緩那一天，沒有後悔地度過每一天，這樣被取代時，我才會心甘情願。」

延續連4年 單季破百局

跟朱育賢是桃猿最有名的「第7輪投打」，如今朱哥行使自由球員權利，以4年總額4800萬元轉戰味全龍，黃子鵬最快今年季後獲得FA資格，他認為以投手來說，首要條件是擁有健康的身體，才有在市場上競爭的機會。

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