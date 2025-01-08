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黃子鵬專訪》挨轟2分砲 138球唯一遺憾

2025/01/08 05:30

黃子鵬專訪》挨轟2分砲 138球唯一遺憾黃子鵬這次12強大戰「中南美3英」的138球，唯獨有1球直呼很可惜。
（記者陳志曲攝）

專訪／記者龔乃玠

「黃子鵬比賽獨處時，沒人敢接近他。」台灣隊投手教練林岳平曾如此形容老虎。在大巨蛋先發時，他在進攻局間都會獨自待在沒有人的更衣室，到了東京巨蛋，則選擇較靠近板凳的防護室，無論在哪，都需要有個空間思考下半局即將上陣的打者。這次12強大戰「中南美3英」的138球，他說，沒有1球是大意之中投出來的。

滑球小失控 被委砲咬中

唯獨有1球，老虎直呼很可惜。預賽絕好調進入複賽打頭陣，對委內瑞拉4局下的123公里滑球，被C.裴瑞茲扛出致命2分砲，一球定勝負。裴瑞茲賽後說，當下就是在瞄準這顆滑球，因掉得不夠低而咬中。

黃子鵬說，那顆滑球出手時，手指只有「削到」而未能吃到，原以為是高飛球接殺，想不到對方力量太大，輕輕一帶就飛出去了。

滑球向來就是老虎的拿手絕活，亦是當下最有把握的球種，黃子鵬認為挨打沒話說，懊惱的是沒把品質投出來，「若要說學到什麼，我認為是對大賽的『掌控性』，如果可以更好一點，相信結果會不一樣。」

賽前情蒐設定 中南美專武

黃子鵬在大學時期披過不少次國家隊戰袍，投最多的是荷蘭和古巴，在冬盟也有對戰日韓的經驗，第一次在國際賽被設定是「中南美專武」，源自於情蒐團隊在加勒比海大賽視察期間的點子，搭配專屬情蒐吳昇峰的協助，老虎對中南美3英繳出防禦率1.50的好投，證明中職先發土投也能抗衡國際強權。

距離冠軍之旅過了1個多月，黃子鵬已經不會夢到12強，他形容，奪冠瞬間太快，慶祝過後就像「彈手指」，啪一下就沒了，「我覺得追逐冠軍的過程，反而是比較難忘的。」

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