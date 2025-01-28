高建三球探人生轉彎路 蒐出不同風景

曾拿過兩座中繼王的高建三，在18年中職球員生涯後，轉換跑道當起球探，新的一年，也將轉戰台鋼雄鷹擔任情蒐，接受本報專訪的他娓娓道來3年球探的心得。（記者陳志曲攝）

記者倪婉君專訪

高建三（左）坦言剛接下球探任務時很惶恐，還向當時就讀小五的兒子高宇昂學習電腦軟體。 （高建三提供）

從球場上到看台上，高建三卸下在18年職業生涯累計636場出賽和兩座中繼王的光環，至今已度過3個年頭的「球探人生」，他坦言一開始接到球團的轉職通知時內心很惶恐，只能硬著頭皮去闖，「我很感謝勇於挑戰的自己，人生換個角度，會學到更多東西。」在新的一年，他則轉戰台鋼雄鷹擔任情蒐，繼續「蒐」出不同風景。

情蒐換跑道 轉戰台鋼雄鷹

高建三636場出賽仍是中職紀錄，他在2016年退役後也歷經統一獅二軍投手教練、一軍牛棚教練和二軍總教練等資歷，但就在2021年季後，他接到改變人生的轉職任務，隔年起正式轉任球探。

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找兒子惡補 剪片現學現賣

「老實說，一開始渾身都不對勁。」高建三憶及才上任第2天，球探群組就傳來要求他去剪片的第一個指令，他坦言當下完全搞不清楚狀況，還向當時就讀小學五年級的兒子高宇昂請教，畢竟他雖在台北市立教育大學攻讀體育系碩士時對文書處理並不陌生，但對影片剪輯完全外行，比常接觸電腦的兒子還不如。

高建三後來緊急惡補，除了向在知名電腦品牌擔任動畫師的兒子同學家長學習，還去找擅用蘋果Mac系統的鍵盤老師上課，「透過兩邊教學，我不到一週就逼自己學會剪片，當時學完回來就一直練習，每天都練至少3、4個小時。」

球探三年 踏遍20多個球場

對高建三來說，當球探去觀察哪些選手是可造之材並不困難，因為那跟他的專業相關，但要他將拍好的選手影片透過電腦剪輯出來，對他才是一開始的最大挑戰。他也不諱言，以前當球員、教練時確實很幸福，只要做好場上的工作，其他雜事都不用處理，但當了球探後，包括去各地球場看比賽的交通和住宿都要自己打理。

「當球探的適應期，大概花了半年以上。」高建三從南英棒球場舉行的巨人盃開始看起，如今早已熟悉這個工作，包括掌握高中以上的業餘盃賽時間地點、提早到球場架設攝影機等器材，或是和教練、球員了解狀況，足跡踏遍全台20多個球場，「再小的比賽我也會看，有時候看台上只有我1個球探咧！」

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