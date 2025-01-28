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高建三專訪》跑遍全台 三哥帶你吃美食

2025/01/28 05:30

高建三大力推薦的台東「龍過脈貨櫃牛肉麵」，位在通往初鹿牧場的路上，在大樹下和貨櫃屋旁用餐相當特別。（高建三提供）高建三大力推薦的台東「龍過脈貨櫃牛肉麵」，位在通往初鹿牧場的路上，在大樹下和貨櫃屋旁用餐相當特別。（高建三提供）

因球探工作所需，高建三跑遍全台各地，也因此有一些美食口袋名單可供讀者參考，在過年期間走春時不妨嚐嚐「三哥」推薦的好料。

對台灣職棒球探來說，高中以上的業餘賽事是主要獵才場合，因此他們較少出現在職棒常舉行賽事的球場，北部較常去社子島、三重、中部像是台體大、東海大學，南部則像高雄立德、岡山，宜蘭則到羅東棒球場，東部的話就是台東第1、第2和賓賜棒球場。

特色在地小吃 口袋名單

高建三會利用工作空檔去品嚐各地美味，像去宜蘭羅東夜市就必吃「赤炸風雲」的超大雞排，或是宜蘭市健康路上的「陳記臭豆腐」，到妻子娘家台中去看比賽時，則必定會去在地人都推薦的「阿彰飯担」，一嚐最具特色的紅糟肉便當。

由於老家在台東，高建三也有私藏好料要推，他在第2棒球場看比賽之前常去「侯嗨喲早午餐坊」吃早餐，最推公仔麵和雞絲麵混合的「鍋燒公雞麵」，他也常看到裁判中午會去外帶。而前往初鹿牧場路上的「龍過脈貨櫃牛肉麵」，更是高建三大推的特色美食，不但在大樹下和貨櫃屋旁用餐很特別，他點的椒蔴牛肉麵更是口味濃郁，想到就口水直流。

（記者倪婉君）

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