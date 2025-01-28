高建三專訪》馬拉松式追問 問出林昱珉霸氣

高建三接受本報訪問，暢談他的球探心路歷程。（高建三提供）

記者倪婉君專訪

過去當球員或教練時，高建三都是受訪的角色，成為球探後，他必須「專訪」教練才能獲取球員資料，而聊著聊著，有時還能挖出記者都沒寫過的有趣題材，像這次12強台灣隊王牌左投林昱珉在青棒時的霸氣一面，就被他「問到」了！

「那次是在台東打爆米花比賽。」高建三有滋有味地分享，他在看台上遇到當時已轉任新北市成棒隊總教練的前榖保教頭周宗志，「結果就聊到某次比賽榖保打進四強，教練原本想用比較輕鬆的遊戲方式去決定先發投手，也緩解一下選手的緊張情緒，但那時候林昱珉就直接說自己不想玩，因為他要投冠軍戰！」

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選手私下模樣 窺見特質

一個選手的特質其實從私下相處最能窺出，高建三改當球探後特別想聽到這類型的故事，而或許也因他過去在職棒累積的資歷和知名度，「到了球場後很多人都認識我，也會主動跟我分享一些事情，讓我儘管一開始還不適應新角色，但大家看到我都像遇到老朋友一樣，實在很感恩。」

選秀會前 一一熱線追蹤

每當到了中職選秀會前一個月，高建三為了製作重點鎖定選手的報告，尤其現在各隊對於選手的品行格外注重，他都會一通一通打給該選手的教練進行深度訪談，「每通電話都是1小時起跳，老婆都常說我太誇張了。」但也因如此，他的報告上才能詳列出選手特質，及個性上需注意之處，以做為球隊選才的依據。

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