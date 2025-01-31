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少年吔職棒夢》追逐職棒夢 20+新秀魷魚遊戲

2025/01/31 05:30

出身青棒強權穀保家商的邱緯綸，季後遭樂天釋出，也寫下球團史最年輕紀錄。（資料照）出身青棒強權穀保家商的邱緯綸，季後遭樂天釋出，也寫下球團史最年輕紀錄。（資料照）

前言：中職每年季後都釋出數十名戰力外選手，在僧多粥少的大環境，絕大多數最後都成為失業一族；特別的是，當時懷抱職棒憧憬的年輕球員，沒幾年慘遭淘汰，該繼續自小的棒球夢，勇往直前，還是趁早認清事實轉換跑道，未來的路該怎麼走?

2022年選秀兄弟第4指名的阮裕智，年僅20歲被釋出，寫下中信球團史最年輕紀錄。（資料照）2022年選秀兄弟第4指名的阮裕智，年僅20歲被釋出，寫下中信球團史最年輕紀錄。（資料照）

去年底中職60人被戰力外

〔記者龔乃玠／專題報導〕中職6隊去年底共釋出60多名戰力外選手，多數人還在尋尋覓覓下一個東家，這個年關相當難過。其中阮裕智、邱緯綸最年輕，2人都僅是20歲投手，雙雙被中信和樂天釋出，再次凸顯職棒舞台的殘酷，就算是年輕投手，實力和心智若跟不上職棒，短短2年多就有可能遭淘汰，重金投資的職棒球團也不惜認賠殺出。

阮裕智是2022年選秀中信第4指名，當年順位比盧孟揚（第5指名）、張祖恩（第7指名）更前面，進職業的走向卻相反。盧、張已是中信農場最受期待的2名先發，按照高中生培育計畫逐年成長，盧孟揚在一軍投過11場，去年5場先發有4場吃滿5局，張祖恩則在二軍投滿整季，2人都是今年競爭土投輪值的人選。

阮裕智20歲遭釋出

兄弟球團史最年輕

順位較前面的阮裕智，連續2年在二軍防禦率都破9，去年僅投11.1局，有7次四壞和7次暴投，年僅20歲被釋出寫下中信球團史最年輕紀錄，但職棒路未必中斷，三級棒球都在台南的他，苦等近2個月後終於在年前獲得統一獅邀請春訓測試，若能投出潛力，仍有機會延續職棒生涯。

統一獅領隊蘇泰安指出，球團會鎖定1至2位自主培訓選手，以投手為優先，若是有潛力、可塑性高，會考慮簽下來。

邱緯綸被桃猿戰力外

自主訓練續等機會

邱緯綸也是2022年選秀的高中畢業投手，有別於阮裕智是白河商工打職棒的先鋒，邱緯綸出身青棒強權穀保家商，擁有左投優勢的他，去年在二軍投9局，防禦率高達10，季後遭樂天釋出也寫下球團史最年輕紀錄。

陳志杰第2輪選中

一軍未有出賽紀錄

目前邱緯綸來季動向未定，在台北大學自主訓練，持續等待機會，所屬經紀公司指出，繼續協助他找尋球隊。2022年選秀，樂天指名8位高中畢業出身選手，邱緯綸成為首位淘汰者。至於，中信同時釋出的投手陳志杰也才22歲，高中畢業第二輪就被選進，簽約金高達390萬，因傷都沒有一軍出賽紀錄，最終也成為球團投資失敗案例，所幸年初獲味全龍賞賜簽約，盼於再生工廠延續職棒夢。

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