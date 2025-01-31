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少年吔職棒夢》前U23發光兩戰士 25歲宣布引退

2025/01/31 05:30

25歲的邱辰也遭味全釋出，職棒夢受挫，決定回高中母校任教。 （資料照）25歲的邱辰也遭味全釋出，職棒夢受挫，決定回高中母校任教。 （資料照）

〔記者徐正揚／專題報導〕同為25歲的邱辰、曾宸佐於去年季後分別被味全龍、台鋼雄鷹宣告戰力外，兩人都曾是U23世界盃台灣隊的先發外野手，進入中職卻越打越灰心，在2025年開始便相繼宣布引退，告別棒球生涯，根據中職規章，兩人若改變想法要回職棒，因為身分不是任意引退球員，屆時能與任何球隊締結合約。

台鋼雄鷹曾宸佐，去年季後被球團宣告戰力外，今年初便自行宣布引退。（資料照）台鋼雄鷹曾宸佐，去年季後被球團宣告戰力外，今年初便自行宣布引退。（資料照）

曾宸佐去年被台鋼戰力外

中職於110年12月修訂球團球員註冊辦法，若球團未將具次年度合約存續關係之選手列於契約保留球員名簿內，該選手得在不經原球團同意之情況下，與其他球團逕行接觸並洽談合約。邱、曾兩人各於去年11月29日、10月14日被戰力外，即便宣布引退仍都符合這項規定。

為避免球員於季中提出離隊後卻與別隊簽約，形成另類的轉隊或挖角，季中離隊球員（譬如呂偉晟）須由原球隊提報任意引退球員並由聯盟公告，如欲返回職棒需取得原球隊書面同意，向聯盟提出申請並經會長許可才能復籍。在季後公告契約保留名單前，名單內球員（譬如陳冠勳、蘇煒智）若提出解除仍在效期內的合約，原球隊也可將其提報任意引退。

邱辰轉回高中母校任教

味全曾有意簽回，邱辰認清職棒現實，決定回高中母校任教，結束短暫的職棒生涯。至於曾宸佐第三次選秀才被新軍台鋼看上，儘管挾2022年U23世界盃台灣隊唯一入選明星隊聲勢，但在職棒競爭激烈的一軍戰場卻始終無法佔有一席之地，只能說時間不等人，最後也只能宣布引退。

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