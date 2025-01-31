少年吔職棒夢》延續年輕選手棒球生命 社會隊開大門

甲組成棒社會隊的職棒退役球員名額限制，今年從每隊3人放寬為5人。棒協秘書長林宗成表示，希望提供年輕球員延續棒球生命的機會。（資料照）

〔記者吳清正／專題報導〕因應近年來職棒釋出球員的年齡有下降的趨勢，棒協今年起調整甲組成棒社會隊的職棒退役球員名額限制，從每隊3人放寬為5人。棒協秘書長林宗成表示，新規定希望提供年輕球員延續棒球生命的機會，並提升社會隊實力。

職棒退役球員放寬為5人

林宗成表示，目前共有11支社會隊，有不少球隊向協會反映，近年來越來越多年輕的職棒球員被釋出，其中有些還有成長的空間，希望能放寬職棒退役球員名額限制，可以多吸收這些年輕選手，經過協會了解，的確每年都有4、50位職棒球員被釋出，其中30歲以下的有1、20人，甚至是25歲以下、還沒有上過一軍的選手，為了給年輕球員多一些機會，協會規劃放寬限制，也獲得體育署同意。

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林宗成指出，放寬職棒退役球員名額限制，除了提供選手再一次機會，同時也希望能提升社會隊實力，自從職棒開放高中生選秀，大學隊和社會隊實力都有下滑的現象，去年的U23世界盃就表現不盡理想，希望經過職棒洗禮的球員，不僅直接提升社會隊實力，也能給原本的業餘球員帶來一些新的刺激。

業餘社會隊退役球員限額政策不斷修正，從最多單隊可有10人、逐步縮減，到2021年起改為每隊3人為限至今，主要考量是擔心過多退役職棒球員擠進業餘隊，會壓縮一開始就選擇留在業餘打拚的球員出賽空間，也讓參加中職選秀的球員心存僥倖，就算落選或旦旦被戰力外，仍很輕易可回業餘隊；隨著職棒窄門越來越不容易久留，如今又有放寬名額的聲音出現，希望可提供年輕球員延續棒球生涯。此外，2022年修正規定，放寬重返業餘滿4年球員，不受名額限制，因此新政策下，業餘隊可容納超過5人以上有職棒經驗的球員。

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