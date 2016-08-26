網球》奧運棄賽後狹路相逢 莊佳容強壓謝淑薇
2016/08/26 07:03
台灣選手莊佳容（右）。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的紐黑文女網賽，先前陷入里約奧運棄賽風暴的謝淑薇、莊佳容，無巧不巧雙打8強狹路相逢，結果莊與烏克蘭邦達蓮珂（Kateryna Bondarenko ）韌性十足，歷經「超級搶10」驚險滅火，7：5、1：6、11：9氣走謝及首度合作的德國佩可薇琪（Andrea Petkovic），「台烏聯軍」驚險挺進4強，近10年來謝、莊雙打交手10回，莊也贏得第5場勝利。
不是冤家不碰頭，謝淑薇、莊佳容原定攜手征戰奧運女雙，但前者棄賽導致後者也無法上場，連帶引發許多爭議，如今五環盛事落幕，昔日台將搭檔首度正面交鋒，恩怨情仇正好結清。雙方激戰1小時26分鐘，莊／邦次盤丟掉後，搶10回穩壓制，最終扳倒外卡的「台德配」，將和頭號種子匈牙利芭波絲（Tímea Babos）／哈薩克雪芙朵娃（Yaroslava Shvedova） 爭奪冠軍戰門票。
台灣選手謝淑薇落敗。（資料照，記者黃志源攝）
謝淑薇、莊佳容都活躍於雙打舞台，先前對決為2014年吉隆坡，當時謝方人馬直落2取勝；包括2009、12年美網2度大滿貫過招，也都由謝這邊贏球。如今輪到莊復仇雪恥，準備重現去年在此勇闖決賽氣勢，持續為美網備戰。
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