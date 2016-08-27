日職》陽岱鋼連3戰安打 萊爾德滿貫砲逆轉勝
2016/08/27 21:06
〔記者石毓琪／綜合報導〕甩開低潮的「YOH桑」陽岱鋼，今天延續前2天的手感，連3戰安打並助隊取得領先，雖然火腿一度被西武超前，靠著洋砲萊爾德滿貫砲助陣，以及代打的大谷翔平和中田翔「Back to Back」全壘打，7：4擊敗西武。
陽岱鋼首打席積極出棒，面對高橋光成敲出游擊方向安打，延續3場比賽有安打演出，2上第二打席更在兩出局後敲回第1分，全場4打數2安打1打點，另有1次三振和四壞球保送。效力西武的台灣小將吳念庭2支0，其中4下的飛球還是被陽岱鋼美技沒收，之後被換下場休息。
西武在2下栗山巧安打追平，3下高梨裕稔控球失準，連投2保送後被淺村榮斗擊出二壘打擴大失分，但火腿落後沒有太久，5上萊爾德滿貫砲一棒逆轉，火腿與西武至此維持3局1分差，9上連2天沒先發的大谷翔平代打，本季20轟出爐，接著中田翔補進陽春砲，西武自3局後沒能再進帳，終場火腿7：4獲勝。
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陽岱鋼首打席敲安，連3戰有安打
陽岱鋼敲回火腿第一分：
陽岱鋼美技接殺吳念庭：
萊爾德滿貫砲逆轉：
大谷翔平代打全壘打，本季20轟達標：
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