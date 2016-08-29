NBA》2K17太擬真 魔術古登直呼連這邊都一樣

比較照。（取自古登推特）



〔體育中心／綜合報導〕2K17是近年來被譽為最擬真的籃球遊戲，連細節表現也不怠惰，魔術隊前鋒古登感同身受，於是在自己推特上發布遊戲中扣籃露出腋下的畫面跟自己實際腋窩做比較。

古登反應令網友啼笑皆非。（取自古登推特）

「實在是太像了。」古登在自己的推特表示，但是過了幾小時後，又在推特上發布:「天啊...這應該是2K史上最髒的腋窩了。」反應令網友啼笑皆非。

近日古登前往中國參加姚基金慈善賽，昨日拿下18分8籃板的他在比賽中演出了數次華麗的上籃以及扣籃動作，但可惜美國隊最終以114:119輸給了中國男籃明星隊。