MLB》3010安出爐 鈴木一朗登上歷史第27名

〔體育中心／綜合報導〕日籍球星鈴木一朗今天擔任先發第6棒右外野手，一朗在4局上場打擊時敲出左外野方向安打，完成生涯第3010支安打，追平名人堂球星柏格斯（Wade Boggs），大聯盟安打榜攀上史上第27名。

馬林魚今天作客大都會，鈴木一朗首打席苦吞三振，但在第4局首棒上場時對蒙特羅（Rafael Montero）揮出左外野平飛安打，寫下生涯第3010安，追平歷史第27名。

本季可說是鈴木一朗的紀錄年，先後達成美日通算4000安與美職3000安紀錄，推估鈴木一朗在本季結束前可望挑戰紅雀名人堂球星布拉克（Lou Brock）的安打紀錄，升上歷史第24位。

鈴木一朗生涯安打數追平大聯盟歷史第27名。（法新社）