專訪》不捨蔣佳穎痛失愛駒 汪亦岫難過分享自身經驗
2016/08/31 21:28
台灣奧運馬術選手汪亦岫。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕2013年國際馬術障礙超越錦標賽榮獲一金一銅的女騎手蔣佳穎，日前在野外訓練時意外遭轎車追撞，導致價值350萬的愛駒古斯塔夫（Gustav）脊椎斷裂，最後只能以安樂死讓它解脫，蔣佳穎也難過的崩潰痛哭。
奧運國手汪亦岫聽聞也相當不捨，她說，馬在受到驚嚇的時候非常難以預測，即便是成年、有經驗的馬也是一樣。如果騎士落馬，不但會傷到自己，馬也很有可能因為奔逃而受傷或傷害到其他的人。
汪亦岫也分享了自身經驗，他說，「過去我也曾在台灣發生過類似意外，有一次我帶我的馬Papageno在山路散步時，一台公車向我們靠近，這時Papageno的防衛本能驅使牠將後半身傾向巴士。還好後來巴士只有稍微擦過Papageno，我們算是幸運逃過一劫，不過我從此再也不帶馬走在危險的山路上了。」
在歐洲騎馬上路並不罕見，行人和車輛都會減數慢行，避免馬匹受到驚嚇，但台灣人缺乏類似經驗，認為馬是英勇的動物，反而讓馬匹陷入害怕的狀態。
汪亦岫說，馬不像狗可以用沒受傷的另外三隻腿走路，而是會不斷嘗試要用受傷的腿，使得傷勢更為嚴重。就算牠們能用傷肢行走，也會變得比較不活躍，活動量大幅降低的結果就容易造成腹絞痛。因此，當馬的腿受傷而無法再受力，安樂死的確是比較人道的作法。
同樣身為馬術人，汪亦岫很難同理心痛失愛駒的感受；奧運障礙馬術時，愛駒莎莎因為高溫難耐、不斷掉毛，導致倒數第13個障礙物無法跳過，她也決定不勉強馬而選擇棄賽。
對於騎手而言，馬匹就像家人一樣，汪亦岫也呼籲國人，若有機會在路上遇見馬兒，記得要放慢動作並降低音量，保護自己也保護動物。
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