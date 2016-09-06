中職》傑尼獅變威尼獅 台南球場淹大水今晚打不成
2016/09/06 14:38
〔記者倪婉君／台南報導〕由於台南天候不佳，今晚統一獅和中信兄弟之戰，將延至10月4日原場地進行補賽。台南雨勢超大，球場已出現淹水，工作人員只能苦中作樂，笑稱是「威尼獅」。
統一獅目前戰績排名第二，和桃猿仍有3.5場勝差，在所剩19場比賽必須步步為營、全力求勝。只是台南最近天氣不穩定，周四開始的四連戰，仍需天公作美。
原定今晚在台南棒球埸舉行的統一對中信兄弟 ，因台南地區大雨不斷，比賽延至延賽至10月4日原場地舉行。（記者黃志源攝）
原定今晚在台南棒球埸舉行的統一對中信兄弟 ，因台南地區大雨不斷，比賽延至延賽至10月4日原場地舉行。（記者黃志源攝）
台南球場淹水。（記者倪婉君攝）
相關新聞
- 中職》投完隔天不會痛 郭泓志返一軍又近一步
- 中職》蹲捕影響打擊？林泓育表現比扛DH還猛
- 中職》犀牛變富邦 球迷與大義道別動作要快
- 中職》再蹲捕14場 林泓育可望問鼎生涯首座金手套
- 中職》只有10％機會 羅錦龍慶幸自己還能投
推薦新聞
-
中職》鋒哥最後台南戰 獅隊準備神秘禮2016/09/06 16:34
-
幫國手預約奧運金牌 這位心理醫師有法子2016/09/06 15:45
-
中職》傑尼獅變威尼獅 台南球場淹大水今晚打不成2016/09/06 14:38
-
中職》投完隔天不會痛 郭泓志返一軍又近一步2016/09/06 13:41
-
MLB》殷仔明投第2場模擬賽 歸期仍未定2016/09/06 13:23