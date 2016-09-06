中職》傑尼獅變威尼獅 台南球場淹大水今晚打不成

〔記者倪婉君／台南報導〕由於台南天候不佳，今晚統一獅和中信兄弟之戰，將延至10月4日原場地進行補賽。台南雨勢超大，球場已出現淹水，工作人員只能苦中作樂，笑稱是「威尼獅」。

統一獅目前戰績排名第二，和桃猿仍有3.5場勝差，在所剩19場比賽必須步步為營、全力求勝。只是台南最近天氣不穩定，周四開始的四連戰，仍需天公作美。

原定今晚在台南棒球埸舉行的統一對中信兄弟 ，因台南地區大雨不斷，比賽延至延賽至10月4日原場地舉行。（記者黃志源攝）



原定今晚在台南棒球埸舉行的統一對中信兄弟 ，因台南地區大雨不斷，比賽延至延賽至10月4日原場地舉行。（記者黃志源攝）



台南球場淹水。（記者倪婉君攝）