MLB》田中將大10K率洋基7連勝 光芒亞契悲情吞第18敗

田中將大拿下本季第13勝。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕紐約洋基今天在王牌田中將大7.1局優質先發的率領下以5：1擊敗光芒，拿下本季新高的7連勝，外卡以1場之差緊咬金鶯。

田中將大先發7.1局送出本季新高的10次三振，他明星賽後表現突出，過去6場先發戰績5勝0敗，使洋基能在美聯東區以3場勝差緊追紅襪，距離外卡也只剩1場勝差。

艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）、桑契斯（Gary Sanchez）在6局背靠背開轟，成為勝負分水嶺，超級新人桑契斯本季第33場出賽敲出第13轟，8局下光芒故意四壞戰術被他拆穿，敲成中外野深遠飛球，為洋基打下第4分。

桑契斯對季後賽仍沒有多想，他說：「我們每天來球場努力練習就是為了贏球，這是我們目前所專注的。」田中將大則對小老弟的出色發揮也讚譽有加，他表示：「我們現在的狀態真的很不錯，我覺得這些年輕人的加入為休息室帶來許多能量，這對我們很有幫助。」

田中將大目前拿下13勝排大聯盟亞洲第3，但防禦率3.04為亞洲最佳表現，三振數上田中將大也以160次領先前田健太。

光芒先發亞契（Chris Archer）投7局僅丟3分完成優質先發，無奈隊友打現熄火全場僅攻下1分，苦吞本季第18敗，續居聯盟敗投王。

亞契苦吞第18敗。（USA Today Sports）