中職》手傷初癒敲本季第20轟 陳鏞基助獅止連敗

〔記者林宥辰／新北報導〕下午場對中信兄弟又吞敗的統一獅隊，晚場重振旗鼓，4局上攻下4分大局，5局上陳鏞基擊出本季第20轟，是一發3分打點全壘打，獅隊終場11：6扳回一城。

陳鏞基1日扭傷左手中指，16日復出，雖然已痊癒但賽前仍小心翼翼將中指和無名指纏起來。陳鏞基說，手傷目前已痊癒，揮空棒時心理上仍會擔心復發，但已無疼痛感。

陳鏞基說，進帳20轟之後，接下來目標放在25轟、百打點，但更重要的目標是幫助球隊贏球、拿下下半季冠軍。獅隊中止連敗，陳鏞基也坦言，手傷痊癒之後就能有所貢獻，也能讓年輕的隊友更放心，壓力也會釋放。

陳鏞基敲出本季第20轟。（記者陳志曲攝）