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領頭獅．墊底鷹》拆解1獅獨秀 領隊提3關鍵

2024/04/30 05:30

統一獅開季20戰15勝，勝率高達0.750，戰績獨走。 （資料照）

前言：中職35年正逢滿月，銳不可當的老牌勁旅統一獅隊戰績長紅，遙遙領先；台鋼雄鷹新手上路，搖搖晃晃，在還比猛獅少打2場情況下，就已經遠遠落後多達9場勝差，穩坐爐主，不僅南霸天爭霸幾無懸念，獅隊如何穩健前進?鷹隊還有翻身希望嗎?（記者黃照敦）

春訓換新家 練習質量更佳

〔記者倪婉君／台北報導〕統一開季20戰15勝一「獅」獨秀，領隊蘇泰安強調仍須「穩中求勝」，但他也點出今年3大關鍵變化，包括春訓首次移師亞太棒球村、赴高知和西武獅交流，以及外籍打擊教練馬修爾和打者的配合度更好。

獅隊1月8日在亞太棒球成棒副球場開訓後，獲得球員一致好評。陳鏞基在23日拿下單場MVP時就說，今年有很好的訓練場地，也幫助球員維持好狀況，而該役轟出雙響砲的林安可也認為，「那邊空間很充足，可以使用的時間也很多，今年大家練習的量都比以往來得更多。」

打教馬修爾功不可沒

蘇泰安認為除了春訓基地是關鍵，2月赴日交流也達到強化之效，他舉例包括獅隊球員和西武二軍球員進行內野守備「三角轉傳」時都會測速，獅隊往往都比對方慢上1、2秒，而投手在觀摩對方牛棚練投時，也才得知單日投球的數量是如此龐大，都透過交流知道自身不足。

獅隊目前團隊打擊率高達3成14，高出其他5隊一大截，來台第2年的馬修爾功不可沒，不但去年在獅隊任教的富邦悍將教練陳連宏認證「他是有東西的教練」，蘇泰安也認為馬修爾經過去年1年的磨合期，今年他更加融入也和打者配合得更好。

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