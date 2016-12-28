中職》統一獅球衣大改版 改用英文隊名UNILIONS

統一獅。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅明年球衣將大改版，使用27年的主色系綠色功成身退，改以黑、白、橘為主，球衣上的隊名也改用英文「UNILIONS」。

統一獅領隊蘇泰安表示，獅隊今年推出新的球隊識別CI，因此球衣也配合做成軍以來的最大改版，首先將推出春訓專屬球衣，例行賽主客場球衣預定2月分公布，確定以黑、白、橘三色為主，球衣上隊名也攻用「UNILIONS」。

蘇泰安表示，獅隊的正式隊名仍是「統一7-ELEVEN獅」，「統一」和「7-ELEVEN」會改在球衣的臂章上呈現，球隊和統一超商之間的贊助關係並沒有改變。

至於從職棒元年就開始使用的綠色系球衣，蘇泰安表示，仍有機會在復古日等主題活動日亮相。