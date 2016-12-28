中職》統一獅球衣大改版 改用英文隊名UNILIONS
2016/12/28 21:15
統一獅。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者吳清正／台北報導〕統一獅明年球衣將大改版，使用27年的主色系綠色功成身退，改以黑、白、橘為主，球衣上的隊名也改用英文「UNILIONS」。
統一獅領隊蘇泰安表示，獅隊今年推出新的球隊識別CI，因此球衣也配合做成軍以來的最大改版，首先將推出春訓專屬球衣，例行賽主客場球衣預定2月分公布，確定以黑、白、橘三色為主，球衣上隊名也攻用「UNILIONS」。
蘇泰安表示，獅隊的正式隊名仍是「統一7-ELEVEN獅」，「統一」和「7-ELEVEN」會改在球衣的臂章上呈現，球隊和統一超商之間的贊助關係並沒有改變。
至於從職棒元年就開始使用的綠色系球衣，蘇泰安表示，仍有機會在復古日等主題活動日亮相。
相關新聞
- 中職》富邦悍將新隊徽 本週五揭曉
- 中職》職棒慈善高爾夫賽 共募得183萬餘元
- 中職》隔行如隔山 球桿打斷、飛下山谷成笑料
- 中職》統一獅明年1月8日開訓 將推全新球衣、CI、LOGO
- 中職》王勝偉合約未定 先計畫出國自主訓練
推薦新聞
-
中職》富邦悍將新隊徽 本週五揭曉2016/12/28 21:03
-
NBA》不滿對手垃圾話講到家人 亞里札賽後休息室堵人2016/12/28 20:47
-
中職》隔行如隔山 球桿打斷、飛下山谷成笑料2016/12/28 18:30
-
中職》王勝偉合約未定 先計畫出國自主訓練2016/12/28 16:20
-
NBA》英格斯致勝三分球 爵士強壓地頭蛇湖人2016/12/28 15:11