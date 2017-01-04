中職》曾經新人王加薪150％ 藍寅倫太拚身傷「薪」也傷
2017/01/04 17:54
藍寅倫本季僅亮相開幕戰，季末遭到扣薪3萬元。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今公布球員新約，囊括新人王、MVP等大獎的「大王」王柏融5年總值3180萬元的複數年合約無疑是最大焦點，一片加薪聲浪中，飽受傷勢之苦的藍寅倫卻減薪3萬元，今年月薪為14萬元。
藍寅倫2014年菜鳥球季大放異彩，當年擁入新人王大獎，加薪幅度高達150%，月薪從6萬大漲9萬來到15萬，創下新人王加薪幅度紀錄。雖然創下「第七輪」奇蹟，但藍寅倫拚命三郎的衝勁也讓他苦於傷勢影響，隔年出賽數銳減，2016年更是只打了半場開幕戰，就因美技撞牆被抬下場，季中膝蓋動刀確定報銷，僅留下1出賽、1打席。
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