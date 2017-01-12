經典賽》王建民確定不打 台灣可能沒有旅美球員

王建民確定不打經典賽。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕王建民已經確定不參加世界棒球經典賽，今年經典賽台灣隊可能完全沒有旅美球員。

王建民1月2日返美前曾表示，打不打經典賽還要和台灣隊總教練郭泰源討論。郭泰源今天透露，王建民昨天傳簡訊給他，告知不參加經典賽的決定。王建民的經紀公司隨後也棒協傳達了訊息。

在王建民之前陳偉殷已決定不參加經典賽，光芒隊胡智為、釀酒人隊王維中和小熊隊曾仁和等旅美投手，為了準備春訓己決定退出台灣隊，而還在50人名單的印地安人隊張育成、朱立人、陳品學和江少慶，郭泰源表示，他們都沒有參加集訓，無法掌握狀況，已決定放棄。

郭泰源表示，還有可能選進台灣隊的旅美球員只剩海盜隊捕手張進德，張進德打過世界十二強棒球賽，和台灣隊選手搭配過，教練團對他也比較了解，不過，張進德獲邀參加大聯盟春訓，能不能打經典賽要看春訓的結果，如果張進德不能打，今年經典賽台灣隊就沒有旅美球員。