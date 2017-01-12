NBA》續航力加倍 「幹籃哥」月底強勢復出

繼保羅（右）歸隊後，葛瑞芬也有望在一月下旬回到快艇陣容。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇近期拉出一波5連勝，如今再傳出好消息，上月因膝傷開刀的「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）有望在一月下旬回歸。

葛瑞芬去年12月20日進行關節鏡手術，根治開季以來右膝之苦，今日與魔術賽前主帥瑞佛斯（Doc Rivers）對葛瑞芬傷勢說明，「我不知道葛瑞芬有沒有按計畫提前或照表操課，但所有事情好像都依著他來，這對我們球隊來說相當樂觀。」

瑞佛斯說，基於球隊原先預估的4至6週，葛瑞芬的復原情況都在掌握之中，且「感覺很好」，一月下旬如期歸隊應不是問題。

葛瑞芬本季場均21.2分、8.8籃板、4.7助攻，他所屬的快艇暫居西部第4。