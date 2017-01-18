澳網》大威單打晉級32強 因傷棄雙打
2017/01/18 21:14
大威廉絲。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕前世界球后大威廉絲（Venus Williams），已年屆36歲，職業生涯已超過20年，仍維持世界排名17，在球壇依舊非常活躍。
大威在次輪以6：3、6：2打敗瑞士好手沃吉莉（Stefanie Voegele）順利晉級32強，寶刀未老，這場比賽同時是她生涯大滿貫的第233場勝利，接下來將迎戰排名87的中國選手段瑩瑩。
但大威其實受肘傷所苦，在今天比賽結束後，大威因為右手肘傷勢決定退出在同日稍晚與妹妹小威廉絲（Serena Williams）搭檔的雙打比賽，爭取足夠休息時間全心為單打比賽準備。
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