MLB》弗羅雷斯打贏仲裁 年薪多出1200萬

大都會內野手弗羅雷斯贏得薪資仲裁。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會內野手弗羅雷斯（Wilmer Flores）是球隊本季唯一具有薪資仲裁資格的球員，今天他贏得薪資仲裁案，本季將賺進220萬美元（約新台幣6800萬），比球團開出的180萬還多出40萬美元（約新台幣1200萬）。

這是大都會自2008年後第一次參加仲裁聽證會，當時球團與投手佩雷茲（Oliver Perez）無法達成協議，今天吞下球團自90年代以來仲裁的4連敗，其中包含二度敗給孔恩（David Cone）。

弗羅雷斯是內野板凳工具人，幾乎每個守位都頗有心得，在面對左打或主力受傷時，弗羅雷斯能獲得更多的出賽機會，可惜他在去年球季和勇士捕手皮爾辛斯基（A.J. Pierzynski）碰撞時手腕受傷，不得不進行手術，少了他的大都會也輸掉國聯外卡驟死賽。

季末大都會只有弗羅雷斯與球隊未達成共識進入仲裁，今天結果出爐，弗羅雷斯獲得3位仲裁法官支持，為自己贏得220萬美元的薪資，也是至今5場薪資仲裁聽證會，繼運動家外野手戴維斯（Khris Davis）後第2位球員勝出。