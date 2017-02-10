日職》巨人謹慎處理陽岱鋼 日媒爆出真正隱憂
2017/02/10 12:36
陽岱鋼。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼昨在春訓傳接球時突然中斷，訓練尚未結束就提前離開球場，巨人教練團表示聽聞是下半身緊繃，但有日本八卦媒體表示比起下半身緊繃，巨人可能更擔心陽的肩膀狀況。
陽岱鋼昨按表操課，傳接球時卻突然到板凳休息，中午被球團工作人員載離球場，被媒體問到是否因為身體不適早退，陽岱鋼沉默不語。打擊教練村田真一表示，有聽說是下半身有點緊繃，今後練習參加與否視狀況而定。
日本八卦媒體《日刊現代》引述其他球團人士表示，巨人可能比較擔心陽的肩膀，雖然他過去四度獲得金手套，守備範圍也很廣，但是在守備練習時騙不了人，現在還無法傳出強勁的球，究竟是還在調整的關係，還是肩膀舊傷問題，「這就是要擔心的地方。」
陽岱鋼在2013年傷到右肩膀，2014年舊傷惡化，影響傳球臂力，岱桑在決定加入巨人時，《日刊現代》也引述火腿球團人士表示，火腿沒有續留陽岱鋼的原因之一，就是他無法傳出強而有力的球。
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