中職》遭林政億轟兩分砲 大嶺祐太：猿打線很恐怖

林政億敲出兩分砲。（記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿今天與日職千葉羅德在石垣島進行第1場交流賽，猿隊靠林政億3局上轟出2分彈，打完4局以2：0領先，羅德先發投手大嶺祐太覺得猿隊打線「很恐怖！」。

3局上，楊岱均率先打擊，靠二壘手失誤上壘，林政億隨即轟出2分砲，桃猿以2：0先馳得點，林政億現年30歲，進職棒後多在一、二軍間上下，去年沒被選來石垣島，今年因藍寅倫復健進度不如預期，遞補參加。

大嶺祐太在日職一軍累計28勝，他認為，這場的直球狀況不錯，只是控球表現有點落差，心裡想的與實際做的不一樣，第1局覺得對方啦啦隊的加油聲很大聲。

大嶺指出，挨轟那球投得太甜，應該再壓低一點，讓打者不好打，只要多投低角度的球，就能減少失分、挨轟的發生；投完3局覺得猿「很恐怖！」，因為打者的爆發力很強，每球都要投得很小心。

林樺慶前4局中規中矩，5局下壓制力突然下滑，先挨平澤大河陽春彈，再面對5人被敲4安、有1保送，雖靠捕手劉時豪兩度狙殺跑者拿到2出局，仍被高濱卓也為羅德擊出首次超前的關鍵安打。