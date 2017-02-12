MLB》剛簽大約卻出車禍 勇士工具人估缺席3至5個月
2017/02/12 21:31
本季轉隊至勇士的工具人羅德里奎茲。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕工具人羅德里奎茲（Sean Rodriguez）季末才以2年1100萬美元（約新台幣3.5億台幣）與勇士簽下新約，日前與家人在邁阿密發生車禍，羅德里奎茲因為肩膀受傷，可能需要動手術。
羅德里奎茲是在美國時間1月28日下午載著妻子和2個小孩開車出外，但一台被偷走的巡邏車失控逆向擦撞另一台房車，連帶撞上羅德里奎茲一車，肇事車爆炸，駕駛因此喪命，羅德里奎茲的家人傷勢嚴重，所幸送醫後狀況趨向穩定。
《Fox Sports》記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，因為車禍，羅德里奎茲下週將動左肩手術，預計缺席3至5個月。而勇士因為傷了羅德里奎茲，可能傾向網羅紅人老將二壘手菲力普斯（Brandon Phillips）。
現年31歲的羅德里奎茲內、外野都可守，上個賽季在海盜時扣除投手和捕手，其他7個守位都打過，還繳出生涯最高打擊率2成70、18支全壘打和56分打點。
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