SBL》蔣淯安平均得分近20 獲選單週最佳球員

蔣淯安獲選單週最佳球員。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕台啤上週在高雄巨蛋面臨三連戰的體能考驗，10日以99：91擊敗金酒、11日76：72力克富邦勇士，第三戰雖不敵裕隆但是單週兩勝成績仍讓台啤持續保住排名第二位置，先發主控蔣淯安上週平均攻得19分3助攻1.7抄截的表現，獲選為單週最佳球員。

蔣淯安上週三戰均先發上陣，成功扮演台啤後場指輝官角色，10日出戰金酒砍下18分、11日手感更佳火燙轟進24分，是球隊贏球的重要功臣，也為台啤在四強名次保衛戰中取得暫居第二名的有利席次，小安單週優異的表現獲得媒體一致肯定，當選為第14季SBL第12週最佳球員。