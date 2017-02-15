NBA》羅培茲陷交易傳聞 林書豪力挺留人
2017/02/15 17:33
林書豪。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕因為大腿傷勢已缺陣達23場的林書豪，預計在明星賽後復出，面對球隊連敗，還有中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）陷入交易傳聞，林書豪也力挺隊友，希望他能留下來。
「我想我能夠幫助他，讓他在場上可以輕鬆一點，而相對的，他也可以幫助我」林書豪談到B.羅培茲時表示，他希望可以和B.羅培茲打完剩下的27場比賽，「有時候在第4節時會有這樣的狀況，他（B.羅培茲）在前三節打得很好，但因為對手施加太多壓力在他身上，讓他在第4節表現下滑。我想我在場上的話，可以分擔他的壓力，讓他更輕鬆，我們之前也說好要一起回到場上，我很喜歡和他一起打球，他也是個很棒的人。」
談起籃網連敗，林書豪認為因為受傷，只能在場邊乾著急，讓他相當不好受，「他們（籃網隊友）很已經很努力了，但有時候好事就是沒發生，即便有時候我們取得領先，但最後還是輸了。」
羅培茲（左）。（資料照，美聯社）
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