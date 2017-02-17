MLB》郭泓志傳加盟教士隊 睽違6年重返美職

郭泓志傳聞加盟教士隊。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕「不死鳥」再起！去年和統一獅結束賓主關係的郭泓志，傳將以小聯盟合約加盟教士隊，睽違6年再度重返美職。

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35歲的郭泓志去年結束和獅隊3年合約後，1月上旬赴美國費雪運動中心自主訓練。據《蘋果日報》報導，郭泓志確定暫時不回中職，將與教士隊簽下小聯盟合約。

富邦悍將去年12月就已公開表達對郭泓志有興趣，據悉甚至已開出月薪20萬的合約規劃，由於郭泓志將以小聯盟合約重返美職舞台，先前已透過經紀公司禮貌告知富邦。

郭泓志可能加盟的教士隊，與他的前東家道奇同屬國聯西區，偌大球場素來對投手特別有利，小小郭若能重返大聯盟賽場，勢必會引起美國媒體的討論，如同去年的王建民，成為棒壇佳話。

郭泓志過去在道奇的超殺表現至今令人懷念，道奇官方部落格「Dodger Insider」曾列出21世紀道奇十大牛棚投手，郭泓志就名列第6，他在2010年以單季防禦率1.20，創下隊史單季至少50局投球的最低防禦率紀錄。