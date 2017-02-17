MLB》郭泓志加盟教士 齋藤隆是推手

郭泓志。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「不死鳥」郭泓志確定再起，他已和教士達成協議，將重新「飛」回美職舞台，續寫傳奇故事。

據了解，郭泓志所屬展逸經紀公司今天稍晚將發新聞稿證實此事，郭泓志已和教士達成協議，之後會向球隊報到，並完成簽約程序。小聯盟在3月1日開訓，中旬開始比賽，屆時就看郭泓志的調整狀況，再來評估從哪個層級開始。

35歲的傳奇左投郭泓志去年結束和獅隊3年合約後，已於1月上旬赴美國費雪運動中心自主訓練，他希望將開完刀的右肩調整好、尋求再起舞台；富邦悍將自去年12月就公開表示對郭泓志有興趣，甚至已提出不錯的保障合約。

只是郭泓志不急著決定球隊，他希望等手臂恢復健康再說，畢竟他左手動過6次手術，去年10月首次在右肩動刀，已是生涯第7刀；不過好消息是，郭泓志的狀況比想像中恢復得更好，在費雪牛棚練投時，吸引教士顧問齋藤隆目光，也將他的情況回報球團，促成這樁合約美事。

郭泓志過去在道奇的超殺表現至今令人懷念，道奇官方部落格「Dodger Insider」曾列出21世紀道奇十大牛棚投手，郭泓志就名列第6，他在2010年以單季防禦率1.20，創下隊史單季至少50局投球的最低防禦率紀錄。在道奇後，郭泓志也曾加盟水手、小熊，教士則是生涯第4支美職球隊。

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