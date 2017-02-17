MLB》確定加盟教士 郭泓志：只有感謝

郭泓志。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「不死鳥」郭泓志今天確定加盟教士，所屬經紀公司發出新聞稿證實，表示他在20日就會正式向球隊報到、準備3月1日小聯盟開訓；郭泓志則說，對於這突如其來的一切，他只有感謝。

35歲的傳奇左投郭泓志去年結束和獅隊3年合約後，已於1月上旬赴美國費雪運動中心自主訓練，他希望將開完刀的右肩調整 、尋求再起舞台。結果，所屬展逸經紀公司今天證實好消息，表示已和教士達成協議。

展逸表示，郭泓志在1月底開始進行牛棚，隨後教士多次前往觀察，對於郭泓志的調整狀況感到非常滿意，最後決定提供小聯盟合約，給予郭泓志再度向大聯盟叩關的機會。

郭泓志本人則沒想到還能再回美職舞台，他說，「對於這突如其來的一切，我只有感謝，現在就是繼續拚，我想在美國試試看我可以走多遠。」郭泓志表示，原先赴美的目的只是單純的希望先把狀況調整好，再來思考合約的問題，受到美國職棒球隊的關注真的是在計畫之外。

此外，郭泓志也特別感謝富邦悍將領隊蔡承儒和總教練葉君璋，表示，「我很謝謝富邦ㄧ直給我機會，也願意等我，我一直為了能再投球不斷努力，我會繼續加油。」

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