網球》海峽組合出師不利 莊佳容杜拜女雙無緣衛冕
2017/02/19 21:25
莊佳容。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金266.6萬美元（總8212萬台幣）的杜拜女網賽，去年雙打封后的我國老將莊佳容，本屆改與中國鄭賽賽組軍，可惜「莊鄭配」出師不利，3：6、1：6不敵加拿大達布洛夫絲姬（Gabriela Dabrowski ）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），無緣開胡晉級16強。
此役「莊鄭配」磨合欠佳，第1發得分率僅54%，遠不如美歐聯軍的69% ，加上關鍵球未能掌握，逼出多達9個破發點卻只拿下其1，還被對手破了5個發球局，包括次盤無路可退的第7局失守，苦戰58分鐘後直落2繳械。
如今台將只剩詹家姊妹，詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）榮膺第4種子，「辛然配」首輪免戰直接安抵次輪；詹皓晴改與哈薩克雪芙朵娃（Yaroslava Shvedova）合拍，「台哈聯軍」排第5種子，第1輪將遭遇比利時梅騰絲（Elise Mertens ）／ 保加利亞娜德諾娃（Aleksandrina Naydenova）。
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