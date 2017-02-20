網球》睽違2年再度摘冠 法國阿里竟萌退意

松加摘下鹿特丹公開賽冠軍。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕目前排名世界第11位的法國阿里松加（Jo-Wilfried Tsonga）今在鹿特丹公開賽逆轉擊敗比利時好手高芬（David Goffin）奪冠，不過他卻坦言已有高掛球鞋的念頭。

松加今以4：6、6：4、6：1逆轉高芬摘下睽違2年的ATP冠軍盃，不過松加先前受訪時曾透露已有退休想法，「已經打了13年網球，我知道這不會是永遠。」並說「我知道已來到生涯後半段，但我仍會珍惜每一刻，也可能再拚個幾年，因為網球已是我人生的一部份。」

4月將滿32歲的松加，更表示自己並不像費德爾（Roger Federer）能擁有極長的網球生涯，「看他能擁有極長的職業生涯是很棒的事，但不代表我要以他為榜樣，因為很少人能做到他所做到事。」