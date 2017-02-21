MLB》新生代伸卡強投究極進化 超噁2球種宰制聯盟（影音）

24歲桑契斯是新世代強投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥投手桑契斯（Aaron Sanchez）生涯以伸卡球為主，但在去年增加曲球與變速球品質與使用率，被看好是今年有望競爭賽揚獎的投手之一。

桑契斯在2014-15年大部分時間都待在牛棚，伸卡球使用率皆超過65%，去年轉任全職先發有不小的改變，伸卡球固然還是主戰球種，但使用率下滑至54%，曲球從12%上升至16%、變速球從4%升至8%，大幅降低對左打的被長打率，上季防禦率3是美聯最好，因而獲得賽揚票選第7。

桑契斯對左打的壓制力可從7月26日對教士狄克森（Alex Dickerson）的打席窺見，先飆2顆96、95英里（約154、153公里）的伸卡後，再用超噁心的90英里（約144.8公里）變速球飆出三振。

根據數據顯示，桑契斯去年變速球對左打被打擊率僅0.177、曲球僅0.113，顯示左打幾乎完全沒轍，而桑契斯的曲球均速僅78.1英里（約125.6公里），跟伸卡球均速相差高達27公里，讓他成為聯盟最佳投手之一。

96伸卡、95伸卡、90變速飆K：

97英里伸卡球：

79英里曲球：