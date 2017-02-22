NBA》看不慣權利文化 狼王抨擊：「AAU扼殺了NBA」

賈奈特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕退休球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）當年高中畢業後直接進入NBA，從此開啟他21年的NBA生涯。但賈奈特最近看不慣聯盟的改變方向，並直接抨擊AAU（美國業餘體育聯合會）的權利文化。

AAU舉辦美國青少年籃球聯賽，頂尖籃球員多半不會放棄參加AAU聯賽，因為這是年輕球員能最快被注意到的方式。

賈奈特近日接受NBATV的專訪，他表示現今的年輕球員都存在著AAU心態，球員都只想追逐名利，賈奈特認為這種權利感不該存在於NBA。

「聯盟應該是任何東西都要教導，但是嚴格說來，AAU扼殺了聯盟。長遠的來看，這些年輕球員並沒有被教導任何事，他們試圖獲得一些東西，但他們所看到的方式並不是聯盟真正運作的樣子。你在AAU所獲得的一切，並不表示你就會有權利得到任何東西。」

賈奈特並非抨擊AAU的第一人，前湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）也曾表示AAU非常愚蠢，沒有教會球員任何有關於比賽的事情。