NBA》傳與快艇達口頭協議 保羅將簽5年天價續留
2017/02/22 08:25
保羅有望續留快艇。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕快艇兩大明星保羅（Chris Paul）與葛瑞芬（Blake Griffin）最快今年可投入自由市場，兩人都傳出計畫續留的消息，其中保羅更已達成口頭協議，將簽一份超過2億美元（約61億台幣）的新合約。
據美國媒體「Basketball Insiders」報導，保羅今夏將跳出2426萬美元的合約，與快艇簽另外一份新約，「尼克球迷夢想甜瓜（Carmelo Anthony）與保羅組隊，但這不會發生，消息人士表示快艇與保羅已達成口頭協議。」
保羅受惠於新版勞資協議，預估今夏可簽到至少5年2.07億美元（約65億台幣）的新約，但要到七月才能簽約，這段時間別隊仍可嘗試說服保羅加盟。至於葛瑞芬，上月則傳出他對轉戰別隊沒興趣，可望再續留快艇。
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