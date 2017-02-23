NBA》烏龍球精選 全明星出糗爆笑度也是MVP級！（影音）
2017/02/23 16:49
〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽周剛結束，頗受球迷歡迎的俠客烏龍球（Shaqtin' a Fool）也特別精選全明星球員們的經典烏龍球，包括魏斯布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）及柯瑞（Stephen Curry）等人都上榜。
這次的全明星烏龍球精選包括卡森斯（DeMarcus Cousins）防守時，拉住對手卻打中自己倒地，柯瑞進攻時意外防守隊友杜蘭特（Kevin Durant），兩人糾纏一起的超糗畫面，還有公牛球星巴特勒（Jimmy Butler）恍神穿著練習衣上場及哈登的經典監視器防守，不過最後仍以魏斯布魯克與勇士一戰的忘情走步，最獲評審青睞。
柯瑞。（資料照，法新社）
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