籃球》當選中國籃協主席 姚明：下定決心改革

姚明為中國新任籃協主席。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕退役NBA明星中鋒姚明今日當選中國籃球協會主席，新華社指出，姚明是中國第一位非官員身分的籃協主席，且他是在全數通過的情況下當選。

姚明在2002年開始效力於火箭，在NBA征戰9年後，因傷而選擇退休。姚明也在2009年買下上海大鯊魚，成為球隊老闆，之後他一直活躍於中國籃壇。

當選籃協主席後，姚明表示，將會在下個賽季前出售自己在上海大鯊魚隊的股份，之後會全心改革籃協。

姚明還表示，CBA多年來並沒有任何令人佩服的改革出現，因此他下定決心要改善中國的比賽。「我們的下一步是要以國外先進的經驗為借鏡，並考量中國自身的情況來做改革。」而改革將會包括國家隊以及青少年隊。