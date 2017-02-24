NBA》灰狼最後決定放棄 盧比歐換羅斯交易取消

羅斯（中）、盧比歐（中右）最後沒有互換東家。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季中交易落幕，傳言不斷的尼克與灰狼，最後並沒有互換隊上的控球後衛羅斯（Derrick Rose）與盧比歐（Ricky Rubio）。美媒推測，灰狼選擇放棄的原因是，擔心羅斯本季結束後不與球隊續約，再度投身自由市場。

外傳尼克今夏不打算跟羅斯續約，因此想在截止日前送走他；灰狼也想送走盧比歐。另外，灰狼總教練希波鐸（Tom Thibodeau）也想與羅斯再度合作。

《紐約郵報》指出，羅斯曾說過希望得到一紙大合約，灰狼擔心無法在今夏跟羅斯順利續約，因此放棄這筆交易。據《ESPN》報導，尼克原先要求灰狼再多送出1位球員或選秀籤，在交易截止前，他們已經願意用羅斯單獨交換盧比歐，最後退縮的卻是灰狼。

最後，沒有被交易的盧比歐表示：「我們都是職業球員，但我們作為人也有感情。我知道一切就是門生意。」

盧比歐。（資料照，法新社）

羅斯。（資料照，美聯社）