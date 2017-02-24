經典賽》感人！ 歐力士大螢幕秀「加油！台灣隊」

歐力士球團在大螢幕看板打上為台灣隊加油的字樣。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今天在神戶球場訓練，球員們在寒冷天氣下展開練習，身為地主的歐力士球團在大螢幕看板打上為台灣隊加油的字樣，讓人備感溫馨。

神戶綜合運動公園球場是歐力士猛牛隊的第2主場，規格一軍等級，設有室內練習場。歐力士球團為了迎接台灣隊的到來，特地在現場的大螢幕看板上寫著：「歡迎 蒞臨神戶，加油！加油！台灣隊！」

經典賽將在南韓高尺巨蛋舉行，且場地採用人工草皮，但台灣球場皆為一般草皮，為了讓球員提早適應，台灣隊到神戶提早適應人工草皮。

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